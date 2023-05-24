İstanbul'un müzik yaşamında önemli bir yeri olan ve besteci Cemal Reşit Rey'in yönetiminde 1945 yılında kurulan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, gelenekselleşen cuma konserlerinde yaşamın her tonunu yansıtan renkli repertuvarlarla müzikseverlerin karşısına çıkmayı 77. sezonunda da sürdürdü.

26 Mayıs Cuma günü AKM Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Sezon Kapanış Konseri’nde ise İDSO, 2009-2020 yılları arasında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın sanat yönetmenliğini ve daimi şefliğini yapan Avusturyalı Şef Sascha Goetzel yönetiminde müzikseverlerle buluşacak. Burcu Hancı (soprano), Olivia Vermeulen (mezzo soprano), Cumhur Görgün (bas) ve Won Whi Choi (tenor) solist olarak konuk olacağı konserde; hafızalarda yer etmiş operaların aşk, ayrılık, neşe ve hüzün dolu aryaları seslendirilecek.

Konserde, W.A. Mozart, “Figaro’nun Düğünü”, “Don Giovanni” ve “La Clemenza di Tito”; G. Verdi, “La Traviata”, “Talihin Kudreti” ve “Rigoletto”; G. Donitezetti “Aşk İksiri” ve “Lucia di Lammermoor”; G. Bizet “Carmen”; G. Rossini “Sevil Berberi”; P.Mascagni “Cavalleria Rusticana”; J.Offenbach “Hoffmann’ın Masalları”; J. Strauss II “Yarasa”; F. Lehár “Şen Dul” ve G.Puccini’den “La Bohème” eserleri müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi