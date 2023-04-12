İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında sanatseverler bu kez sinemanın büyülü dünyasına müzik dolu bir yolculuk yapacak. AKM Türk Telekom Opera Salonunda 14 Nisan’da gerçekleşecek konserde, ‘Hayat Güzeldir’, ‘Cennet Sineması’, ‘Bir Zamanlar Amerika’da’ ve ‘Misyon’ gibi sinema tarihine damga vurmuş filmlerin müziklerinden oluşan bir repertuvar seyirciyle buluşacak. Şef Ender Sakpınar yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserinde soprano Tülay Uyar Hatip solist olarak sahne alacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi