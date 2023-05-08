Böbreklerden mesaneye (idrar torbası) iletilen idrar, burada depolanır. Mesanenin alt kısmında kaslar vardır ve bu kaslar sinirler ve beyin tarafından kontrol edilerek mesanenin boşaltılmasını sağlarlar. Bu kasların normal görevlerini yapamamaları nedeniyle idrar kaçırma oluşabilir. İdrar kaçırma bazen damla damla olabileceği gibi bazen de çok daha yoğun bir şekilde olabilmektedir.

İdrar kaçırmanın kişinin hayatını psikolojik ve sosyal olarak etkilediği gibi hijyenik sorunlara neden olacağından bazı üriner sistem hastalıklarına da yol açabildiğini anlatan Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, kadınlarda idrar kaçırmanın erkeklere oranlara daha fazla görüldüğü gibi yaş ile birlikte görülme sıklığının arttığını da kaydetti.

İdrar kaçırma (inkontinans) tipleri nelerdir?

İdrar kaçırmanın tiplerine göre bazı alt gruplara ayrıldığını ifade eden Uzman Fizyoterapist Leyla Altı ntaş, şu maddeleri sıraladı:

1-Stres inkontinans: Öksürme, hapşırma, gülme ya da ağır kaldırma gibi karın içi basıncın artmasına bağlı olan idrar kaçırma türüdür.

2-Urge (Sıkışma) inkontinans: Aniden gelen idrara sıkışmayla birlikte oluşan, istemsiz idrar kaçırmayı ifade eder. Yaşlı hastalarda en fazla görülen idrar kaçırma türüdür.

3-Karışık tip inkontinans: Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın (inkontinans) birlikte görüldüğü idrar kaçırma türüdür.

4-Taşma tipi idrar kaçırma: Mesanenin aşırı gerilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Sık sık veya sürekli olarak sızıntı ve damlama şeklinde idrar kaçırma temel belirtisidir.

5-Noktürnel enürezis: Geceleri uykuya daldıktan sonra farkında olmadan idrar kaçırmayı ifade eden inkontinans tipidir.

Nedeni, teşhisi, tedavisi

İdrar kaçırmanın nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Leyla Altı ntaş, şunları söyledi:

“İdrar kaçırma tıbbi adıyla üriner İnkontinansın nedenlerine baktığımızda; hamilelik, doğum, menopoz, idrar yolu enfeksiyonları, bağırsak problemleri, parkinson hastalığı, alzheimer hastalığı, multipl sklerozis (ms), inme (felç), obezite, pelvik taban kaslarının güçsüzlüğü, kadınlarda genital organ problemlerini sıralayabiliriz. İdrar kaçırma durumunda teşhisi yaparken, detaylı hasta öyküsü önem taşımaktadır. İdrar kaçırmanın türünü belirlemede şikayetlerin sıklığı ve süresi önemlidir. Doktor tarafından yapılan fiziki muayene ile idrar kaçırmanın nedenleri anlaşılabilir. Tam olarak teşhis konulabilmesi için USG, Ürodinamik testler gibi bazı ileri tetkikler yapılabilmektedir. Ardından üriner inkontinansta tedavi, idrar kaçırmanın nedenine göre farklılık göstermektedir. Ürolog tarafından, gerekli ilaç tedavisi düzenlenir. İdrar kaçırmanın nedeni kadın genital organlarından kaynaklanıyorsa (rahim sarkması, mesanede sarkma vs.) cerrahi tedavi düşünülebilir. Pelvik taban kaslarının güçsüzlüğüne bağlı idrar kaçırmalarda fizik tedavi ve pelvik taban rehabilitasyonundan oldukça fayda sağlanmaktadır. Özellikle Kegel Egzersizleri ile pelvik taban kasları ve mesaneden idrar kaçmasına neden olan mesane alt bölüm kasları güçlendirilerek, bu sorun tamamen ya da çok büyük oranda düzeltilebilmektedir. Üriner inkontinans tedavi edilebilen bir hastalık olduğu için önemsenmelidir ve mutlaka hekime başvurulmalıdır.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ