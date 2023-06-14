İdrar Kaçırma Nedir? İdrar Kaçırma Sebepleri Nelerdir? İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıldır? İdrar kaçırma, tıp dilinde "üriner inkontinans" olarak bilinir ve idrar kontrolünün istemsiz bir şekilde kaybedilmesi durumunu ifade eder. Bu durum genellikle bir alt üriner sistem semptomudur. İdrar kaçırma, genellikle birkaç farklı türde olabilir ve birçok potansiyel sebebi vardır. Detaylar haberimizde..

Kadınların günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen idrar kaçırma probleminin psikolojik rahatsızlıkların (depresyon gibi...) yanı sıra bazı fizyolojik rahatsızlıkların da habercisi olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen,''İdrar kaçırma bir hastalıktır.Hormonal değişiklikler,böbrek taşları,bazı medikal ilaçların kullanılması ve idrar yolu enfeksiyonları idrar kaçırmaya etken” diye ifade etti.

İdrar Kaçırma Nedir?

Kadınların, mesaneleri üzerinde eskisi kadar kontrol kuramamaları sonucu meydana gelen ve kişinin ‘’altına kaçırması’’ ile sonuçlanan duruma idrar kaçırma denir. İdrar kaçırma sorunu genelde ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkar. İlerleyen yaş ve bazı travmatik olaylar; mesaneyi kontrol eden kasları ve bağ dokuları zayıflatabilir. Bu da kadınların mesanelerini kontrol etmelerini zorlaştırır. Sonuç olarak idrarını tutamama ve idrar kaçırma gibi olaylar yaşanır.

İdrar Kaçırma Sebepleri Nelerdir?

Kadınlarda idrar kaçırma sebepleri arasında en sık rastlanılanları şunlardır;İlerleyen yaşla kasların ve dokuların zayıflaması,vajinal enfeksiyonlar,idrar yollarında ve böbrekte taş oluşumu,birtakım sinir sistemi hastalıkları,çeşitli ilaçların kullanımı ve idrar torbasında sarkma.

Bunlara ek olarak farklı hastalıklar da kadınlarda idrar kaçırmaya sebep olabilir. Bu hastalıkların tespiti ve tedavisi için bir kadın doğum uzmanına başvurulması gerekir.

İdrar Kaçırma Çeşitleri Nelerdir?

İdrar kaçırma türleri aşağıdaki gibidir:

Stres inkontinansı: Bu, öksürme, hapşırma, gülmek, egzersiz yapmak veya bir şeyi kaldırmak gibi aktiviteler sırasında idrarın istemsizce sızmasına neden olur. Bu tür genellikle pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucu oluşur. Urgency inkontinansı (Acil idrar kaçırma): Bu durum, idrar yapma ihtiyacının acil ve kontrol edilemez bir şekilde hissedildiği ve genellikle idrar kaçırılmadan önce güçlü bir idrar yapma isteği olduğu durumlardır. Bu, genellikle mesanenin aşırı aktif olmasından kaynaklanır. Overflow inkontinansı (Taşma tipi idrar kaçırma): Bu durum, mesane tamamen boşaltılamadığında ve bu nedenle idrarın aşırı dolum sonucu sızdığı durumlardır. Functional incontinence (Fonksiyonel inkontinans): Bu, fiziksel veya mental bir engel nedeniyle tuvalete gidememekten kaynaklanır. Mixed incontinence (Karma inkontinans): Bu, genellikle stres ve aciliyet inkontinansının bir kombinasyonunu içerir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıldır?

İdrar kaçırma tedavisi, hastanın problemlerine yönelik özel yaklaşımlar gerektirir. İdrar kaçırma tedavisi kapsamında hastanın detaylı bir muayenesi yapılır. Muayene sırasında çeşitli görüntüleme teknikleri ve özel tetkikler kullanılabilir. Böylece hastanın idrar kaçırmasına sebep olan sorunlar tespit edilmiş olur.

Daha sonrasında ise bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi süreci başlar. Her hastalık kendilerine özel tedavilerle ortadan kaldırılır. Buna ek olarak ileri yaşa bağlı yaşanan idrar kaçırma durumlarında, hastaların mesane kaslarını ve bağlarını güçlendirmek için özel egzersizler uygulanır.

Böylece hastalar idrar kaçırma sorunlarından kurtulabilir, utanç verici durumlar yaşamaktan korkmadan sosyal yaşamlarına devam edebilirler.

İdrar kaçırma sorunu için uygulanan tedaviler genellikle inkontinansın tipine ve altta yatan nedenine bağlıdır. Tedavi genellikle aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını içerir:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: İlk adım genellikle alkol, kafein ve asidik gıdaların tüketimini azaltmayı, kilo vermeyi ve egzersiz yapmayı içerir. Pelvik Taban Egzersizleri: Bu egzersizler, pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir ve genellikle stres inkontinansı için önerilir. Neden horlarız? Horlamanın tedavisi nedir? Bladder Training (Mesane Eğitimi): Mesane eğitimi, belirli bir programı takip ederek idrar yapma aralığını düzenlemeyi içerir. Genellikle aciliyet inkontinansı için önerilir. İlaçlar: İdrar kaçırma için reçeteli ilaçlar, genellikle mesaneyi kontrol etmeye yardımcı olur. Bu ilaçlar genellikle mesanenin kaslarını rahatlatır veya sıkışmasını engeller. Tıbbi Cihazlar: Kadınlarda, bir üretral tıkaç veya bir vaginal pessary gibi tıbbi cihazlar inkontinansı yönetmeye yardımcı olabilir. Cerrahi: Cerrahi genellikle diğer tedavi seçenekleri başarısız olduğunda veya idrar kaçırmanın şiddetli olduğu durumlarda düşünülür. Cerrahi seçenekler arasında sling prosedürleri, mesane boyun süspansiyonu ve yapay üretral sfinkter implantasyonu bulunur.

Tedavi seçenekleri hastadan hastaya değişir ve genellikle belirtilerin şiddetine, hastanın genel sağlığına ve kişisel tercihlerine bağlıdır. İdrar kaçırma sorununuz varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve en iyi tedavi seçeneğini belirlemek önemlidir.