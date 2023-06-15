Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank, en son Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan ile anlaştığını duyurdu.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank yeni sezonda kadrosuna kattığı isimleri duyurmaya devam ediyor. Sarı-siyahlılara, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

30 Ağustos 1999 doğumlu oyuncu 2018 yılına kadar Galatasaray HDI Sigorta’da forma giydikten sonra sırasıyla; Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’da oynadı.

İdil Naz Başçan, Türkiye Milli Takımı ile 2022 İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyonluk sevinci yaşadı.