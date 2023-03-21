Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu'nun ağabeyi olan İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Şatıroğlu; Başbakan Erdoğan'ın Refah Partisi İl Başkanı olduğu dönemde MHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

Yüksek İnşaat Mühendisi

Trabzon Çaykara doğumlu olan Şatıroğlu 1974’te Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi İnşaat bölümünden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Şehir Sağlığı Tekniği alanında Yüksek Lisans yapan Şatıroğlu, 1991 Genel Seçimlerinde RP, MÇP ve IDP ile ittifak kurulmasına aktif olarak destek verdi.

İDE İstanbul Düşünce Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı

Birlik Vakfı, Server Vakfı, Türk-Libya Dostluk Derneği, Aydınlar Ocağı’nın da aralarında bulunduğu pek çok sivil toplum ve mesleki kuruluşlarda üyelik ve yöneticilikler yapan Mustafa Şatıroğlu, halen Avrasya Bir Vakfı mütevelli heyeti üyesi olup İDE İstanbul Düşünce Enstitüsü’nün de başkanlığını yapmaktadır.

Milli Düşünce Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

1991’de MHP lideri merhum Alparslan Türkeş’in daveti üzerine MÇP ve MHP de 1992-94 döneminde iki yıl süreyle İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunan Şatıroğlu 1996’da haftalık yayınlanan ‘Kurultay’ gazetesini kurdu ve yönetti. Muhtelif gazete ve dergilerde makale, şiir ve incelemeleri yayınlandı. İDE İstanbul Düşünce Enstitüsü bünyesinde Aylık olarak yayınlanmakta olan Milli Düşünce Gazetesi’nin kurucusu, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

"Evet" Diyen Ülkücülerden

Referandum sürecinde de 'Evet' diyen eski Ülkücüler arasında yer alan Şatıroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 80'li yıllardan beri tanıştıklarını, her zaman saygın ve samimi bir diyalogları olduklarını kaydetti.

"Erdoğan'a Destek Olmak İçin Yola Çıktım"

Şatıroğlu AK Parti'den aday olmasına ilişkin olarak şunları kaydetti: "Aziz milletimizin üstüne çöken kara bulutları dağıtacak medeniyet ve ahlak hareketini yüklenen hızlı trenin adaletle bütün yurdumuza yayılmasını sağlayacak tekerleğinin tümseklerden rahatça çıkmasına bir el değdirmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve onun fedakâr kadrosuna destek vermek için yola çıktım. Tecrübemle, birikimlerimle candan ve gönülden bu kutsal harekete katılmanın onur ve mutluluğunu duyuyor, hizmet heyecanını yaşıyorum."

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