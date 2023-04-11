Zorlu alışveriş merkezi haberine göre; Sahnelerin başarılı isimlerinden olan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel isim, ilk olarak kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Meydan katında bulunan bir restoranda toplantısı olduğunu söyleyen Şefkatli, "bugün bir iş toplantımız olacak. Bende toplantıya biraz erken geldiğim için, AVM'de dolaştım. Şimdide toplantıya geçiyorum." açıklamasında bulundu. Yasemin Şefkatli, sade ve doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, spor tarzıyla da adeta göz kamaştırdı.