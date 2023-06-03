T.C. ADIYAMAN İCRA DAİRESİ

2021/9729 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9729 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 110.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34LB2723 Plakalı, 2014 Model, VOLKSWAGEN Marka, jetta 1.6Tdi 105 ps highline Tipli, WVWZZZ16ZEM053192 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah, silindir hacmi(cm3)1593,motor gücü(bg)105,kullanım amacı ticari, Aracın 4+1 koltuklu otomobil olduğu, ruhsatının ve kontak anahtarının bulunmadığı, aracın komple sökük vaziyettedir. motor kaputu, bagaj kaputu,ön panjurve tüm aksamlarının, sol iki kapı,ve iç döşemelerindeki tüm aksamlar ile cam dahil tüm bağlantılarının, bagaj kapağı, ön ve arka tamponların, ön panjurve tüm aksamlarının, ön ve arka farlarının tamamının, sağ ve sol dikiz aynalarının komple ve bunlar ile alakalı tüm bağlantı parçaları yoktur. Araç iç döşemelerinde tavan dışındaki tüm koltuk ve döşemelerin sökülmüş, araç göğsü, havalandırma panjurları tavan ışıklık bölümlerinin, göğüs ve buraya bağlı göstergeler, tuşlar, multimedya sistemleri klima mazgalları tüm plastik aksamlarını ön konsol, radyo, vites bölümü tüm plastik ve döşeme aksamları, torpido bölümü ve içerisinde bulunan parçalar, kol dayama, arka bağaj üstü plastik parçalar, elektrik elektronik ve gösterge aksesuarları ile birlikte v.s sökük olduğu kabaca direksiyon simidi dışındaki plastik aksamının neredeyse tamamının (bagaj bölümü dahil) sökük olduğu, sürücü ve yolcu hava yastıklarının yerinde olmadığı, direklerde bulunan hava yastıklarının yerinde olduğu, beyin ve elektronik bilgisayar sistemlerinin sökülerek alınmış halde olduğu, sürücü ve yolcu emniyet kemer sistemlerinin yerinde olduğu, arka bölümdeki emniyet kemerinin görüldüğü lakin mekanizmasında eksik bulunup bulunmadığının tespitinin yapılamadığı, yedek lastik ile montaj takımlarının yerlerinde olmadığı, lastik durumunun %50 seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Motor bölümünde radyatör, intecooler, fan, araç beyni, genleşme kapları, akü, hava filtreleri ve bunlara bağlı tüm bağlantı aksamlarının sökülmüş olduğu, göz ile kontrol edildiği hasar alıp almadığının veya iç bölümlerinde eksikliklerin bulunup bulunamadığının bilinemediği ile beraber motor şanzıman turbo şarj dinamosu marş motoru gibi ana parçaların yerinde olduğu görülmüştür. Araç lifte kaldırılamadığından egzoz, diferansiyel gibi parçalarının olup olmadığının tespiti yapılamamıştır. Aracın kaza hasarı görüntüsü bulunmadığı, bütün eksik parçalarının itina ile sökülerek alınmış olduğu tespit edilmiş detaylı inceleme ile ortaya çıkabilecek gizli, açık kusur, hasar ve arızalar hakkında ( motor, mekanik ve tüm hususlar için )bilgi sahibi olunamamıştır. Aracın 5664 hasar sorgusunda SBM kayıtlarına göre Kz1:11.12.2018-Carpma-1.131,40 TL, Kz2:21.04.2018-ERP-Çarpisma 25.000,00 TL 2 tane geçmiş hasarı olduğu tespit edilmiştir.Araçta çok sayıda eksik parça bulunması sebebi ile Adalate Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2015 tarihli Hacze konu olan eksik parçalı araçlar konulu 82084579/1722/10471 sayılı genelgesi gereği eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işlemi yapılacaktır.