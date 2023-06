T.C. BİSMİL İCRA DAİRESİ

2022/942 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/942 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 500.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34FKC519 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX047140 Motor No'lu , WVWZZZ3CZHE147641 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , 10.10.2022 Tarihli bilirkişi raporuna göre;

Marka VOLKSWAGEN

TİPİPASSAT 1,6 TDI BMT 120 PS TRENDLINE

Plaka 34 FKC 519

YAKIT DİZEL

Model 2017

KULLANIM AMACI GAYRİ TİCARİ

Cinsi OTOMOBİL

VİTES TÜRÜ OTOMATİK

Şase No WVWZZZ3CZHE147641

RENK GRİ

K.Anahtarı YOK

RUHSAT YOK

34FKC 519 Plakalı aracın kontak anahtarı bulunmadığından aracın yürüyen aksamı ve mekanik aksamı kontrol edilemedi. Aracın ön tampon yok, sağ ve sol farları yok, aracın ön sağ ve arka sağ kapısı yok, vites konsolu kırık, arka tampon yok, sağ ve sol stop lambaları yok, bagaj kapısı yok, stepne lastiği ve bagaj döşemesi yok, sağ dikiz aynası yok, motor beyni yok, akü yok, aracın dört lastiği de %50 kullanılabilir durumda olduğu, kaportasının muhtelif yerlerinde çizikler olduğu tespit edilmiştir.

Not: Araç Sanayi Mahallesi Buğday Pazarı Arkası Bismil/ Diyarbakır adresinde bulunmaktadır. Detaylı bilgi ekte yer alan bilirkişi raporunda mevcuttur.

Not : Araç eksik parçalı araç olup ;

Eksik parçalı araçların tescili yapılırken Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/05/2015 tarihli ve 82084579/1722/10471 sayılı gereğince ; Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği ve Araç İmal , Tadil ve Montaj Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılacak aracın trafiğe çıkacak hale getirme yükümlülüğünün , ihale alıcısına ait olduğu satışı yapılacak olan araç ile ilgili olarak satıştan sonra müdürlüğümüzce düzenlenecek tescil belgesinde ; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/05/2015 tarihli ve 82084579/1722/10471 sayılı genelgesi gereği aracın eksik bulunan parçaları belirtilmek sureti ile söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların yasal yollardan elde edildiğinin belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işlemi yapılması , eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi hususuyla ilan olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 14:35

--------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 14:35

---------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 14:35

10/05/2023 (İİK m.114/4)