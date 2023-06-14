T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2023/838 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/838 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 630.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06DT0543 Plakalı , 2012 Model , VOLVO Marka , S 60 T4 POWERSHIFT PREMIUM Tipli , B4164T1071895 Motor No'lu , YV1FS485BC2125212 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , BİLİRKİŞİ; "..aracın 06 DT 0543 plakalı olduğu, VOLVO S60 T4 POWERSHIFT PREM. 1.6 Sedan Hususi Otomobil, YV1FS485BC2125212 şasi numaralı.. Aracın anahtarının olmadığı, ruhsatının olmadığı, lastiklerinin diş derinliğinin ön:6m, arka:5mm olduğu (standart lastik diş derinliği 1.6-8mm arasındadır), aracın anahtarı olmadığı için çalışır durumda olup olmadığının bilinmediği, kilometresinin belli olmadığı, kapılarının açılamadığı, dışardan göründüğü kadarıyla motorun yerinde olduğu, deri döşemeli olduğu, arka park sensörünün bulunduğu, ARACIN SÜRÜCÜ VE YOLCU HAVA YASTIĞININ AÇIK OLDUĞU, aracın ön kısmında, altında veya arkasında hava yastığının açılmasına sebep olacak bir hasar olmadığı, aracın kaputundan şeffaf film kaplama olduğu, muhtelif eziklerin ve çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın boya durumunun tespiti için boya ölçüm cihazıyla ölçümler yapılmıştır. Yapılan boya kalınlığı ölçümleri neticesinde; aracın sağ ön çamurluğundan ve sol ön çamurluğundaki boya kalınlıklarının, normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Dolaysıyla aracın kaportasındaki bu parçaların boyalı olduğu düşünülmektedir. 5664- Sigorta Bilgi Merkezi sorgulamasına göre aracın 25.06.2014 tarihinde 1112TL'lik hasar kaydının olduğu tespit edilmiştir." şeklinde rapor beyan edilmiştir.

DİKKAT: Satışa çıkarılan araçların yedieminin bulunduğu adreste ihaleye katılacaklarca görülmesinin ihaleye katılacakların menfaatlerine olduğu, araçları gördükleri hali ile alacakları, ayrıca kullanılmış, sıfır araç niteliği taşımayan araçların cebri icra yolu ile satışlarının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun kapsamında olmadığı ve satış sonrası olabilecek menfii durumları baştan kabul etmiş oldukları ile Müdürlüğümüzün bu hususta sorumlu tutulamayacağı hususu ihtar olunur.

Hacizli Malların Bulunduğu Yer : ORIENT OTOPARK 2, ARABAN YOLU ÜZERİ-OTOGAR YOLU ÜZERİ, AYDINLAR MAH. ŞEHİT AST. ÖMER HALİSDEMİR BLV. NO:38/1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

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