T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2022/3353 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3353 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 970.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34DG2340 Plakalı , 2005 Model , VOLVO Marka D12D46480024 Motor No'lu , YV2A4CEA55B394043 Şasi No'l ...

Dize,Otomatik, Mavi, Aracın anahtarının olmamasındandolayıçalışır vaziyette motor ve güç aksamları üzerinde inceleme yapılamadığı, 460 HP dizel motor olduğu, akülerinin söküldüğü ve üzerinde olmadığı, aracın otomatik vitesli 4x2olduğu, yürür aksam ve şanzuman üzerinde herhangi bir problem gözükmediği,araç üzerinde bulunan lastiklerin yaz lastiği olduğu ve yapılan ölçümlerde yiv derinliklerin kullanıma uygun olmadığı, 2 önde 4 arkada olmak üzere 6 tekerli olduğu kaporta üzerinde yapılan incelemede ön sağ kapıda hasarlı bölge olduğu ve kapı sacının çarpma sonucu delindiği, arka fiber rüzgarlıkların kırıkları olduğu, ön sol kapı ve köşe parçasında sürtmeye bağlı hasar olduğu, ön tampon üzerinde kırıklar olduğu, sağ dikiz aynası muhafaza kapağının olmadığı, araç üzerinde paslanmazyakıt deposu bulunuğu, yapılan boya ölçümlerinde aracın kupa kısmının parçalarının orjinal boyalı olduğu, ön kaput sacında boyasında güneş yanıkları olduğu, aracın 2 kişilik olduğu, koltuk döşemeleri ve kapı panzutlarında yırtılmış bölgeler olduğu, iç aydınlatma lambalarının kapaklarının olmadığı, sunrroflu-iç aydınlatma sistemli ve çift sırayataklı olduğu,camların otomatik olduğu, ön panel-kumanda paneli ve göstergelerinin yerinde olduğu, kumanda paneli üzerinde 2 adet dijital teyp bulunduğu, manuelklimalı ve iç ısıtma için vebastolu olduğu, araç çalıştırılamadığından dolayıaydınlatma, sinyal, ses, kalorifer,vebasto ve klima sistemlerinin çalışır vaziyette kontrol edilemediği, kilometre sayacından veya herhangi bir belgeden aracın kilometre bilgisine ulaşılamadığı tespit edildi. Araç İzmit Yediemin Otoparkı Sanayi Mah. Kuğu Sok. No 20 İzmit Kocaeli adresindedir.

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