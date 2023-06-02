T.C. DİKİLİ

İCRA DAİRESİ

2022/37 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 675.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: Satışa konu araç 35 JA 5293 Plakalı , 2016 Model ,VOLKSWAGEN Marka , 5N Tipli ,Otomobil/ AC Steyşın Cinsi,CZD388437 Motor No'lu , WVGZZZ5NZGW077244 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Benzinli Yakıt Cinsi Araç. Satışa konu aracın direksiyon hidrolik sisteminde bir arıza olduğu tespit edilmiş olup, aracın direksiyonu düzgün çalışmamakta ve tamirat gerektirmektedir. Aracın kaportasının tamamında ufak-orta çarpma göçük izleri tespit edilmiştir. Aracın sağ ön farının kırık olduğu tespit edilmiş olup, aracın kaput kısmında düzetlme ve boya işlemi olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhtası mevcuttur. Aracın KM'si 115.786'dır. NOT: Araç "İsmetpaşa Mahallesi 80.Sokak No:2 Dikili/İzmir" adresinde faaliyet gösteren Sipahi Yediemin Otoparkında bulunmakta olup mesai saatlerinde buradan görülebilecektir.

YEDİEMİN ADRESİ:İSMETPAŞA MAHALLESİ 80. SOKAK NO: 2 DİKİLİ / İZMİR -SİPAHİ YEDİEMİN OTOPARKI

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