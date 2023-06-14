T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2023/802 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/802 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 875.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34EPA153 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT TDI Tipli , CRL325785 Motor No'lu , WVWZZZ3CZGE171568 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Otomobil (Otopark yetkilisi tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan önce motor sıvısı, mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir.)

Artırma Bilgileri