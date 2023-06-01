T.C.BEYKOZİCRA DAİRESİ

2023/262 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/262 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Bedeli: 712.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34PBM53 Plakalı, 2017 Model, VOLKSWAGEN Marka, AU Tipli, CHZ321330 Motor No'lu , WVWZZZAUZHW311085 Şasi No'lu, Rengi Siyah, 16.02.2023 Tarih, 2541503 numaralı Beykoz Çevre Yolları Bölgesi Trafik Denetleme Şb. Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Araç Trafikten Men Tutanağında, aracın trafikten men nedeninin Hacizli- Yakalamalı kaydı olduğu, aracın kilometresinin alınmadığı, otoparkta alındığı bilgileri vardır. Aracın anahtarının olmayışı sebebiyle motor kontrolü, kilometre bilgisi ve kaporta değişen bilgisi alınamamıştır. Aracın genel durumu dikkate alındığında, anahtarının ve ruhsatının olmayışı, otoparktaki konumu, yerleştirme durumu, fiziki şartların yetersizliği v.s. nedeniyle normal kullanım şartlarında oluşan görselliğini ve teknik işleyişini etkileyecek aşınma ve yıpranmalar detaylı şekilde inceleyip tespit edilememiştir.Aracın üzerinde yapılan teknik incelemede; Araç 2017 model, Volkswagen marka, Hatchback, Golf 1.0 TSI 110 PS Comfortline, Siyah renkli, 999 cc, 4+1 kişilik, manuel vites, benzinli otomobildir. Aracın Takyidatındaki şasi numarasıyla aynı olduğu, aracın anahtarı olmadığı için motor kontrolü, motor kaputu açılamadığı için eksik parçaları ve kilometre bilgisi, kaporta değişen kontrolü yapılamamıştır. Aracın boyasında muhtelif çizikler ve araç ağaç altında kaldığından, boyasının lekeli olduğu, arka tamponda boya dökülmeleri olduğu, motor kaputunda ufak ezikler olduğu, koltuklarının kirli olduğu, lastiklerinin %60 performanslı olduğu tespit edilmiştir. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı, hacze konu olan eksik parçalı araçlar konulu yazısının 4. Maddesi gereği ihaleden sonra tescil kurullarına yazılacak tescil yazılarında, aracın eksik bulunan parçalarının bildirilerek, söz konusu eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edilmediği, belgelenmediği takdirde tescil işlemi yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunun açıkça hatırlatılması gerekmektedir. Ayrıca fiili haciz ve kıymet takdiri esnasında araçların ruhsat bilgilerine göre tam araç vasıflarını etkileyen motor ve şasi numarası, kaporta aksamları ile diğer teknik ve elektronik aksamlarına ilişkin belirgin özelliklerinin ayrıntılı olarak tespit edilmiş olup fotoğraflarının çekilmesi ve eksik bulunan parçaların aracın kıymetine etkisine ilişkin belirgin özelliklerinin ayrıntılı olarak tespit edilmiş olup fotoğraflarının çekilmesi ve eksik bulunan parçaların aracın kıymetine etkisine ilişkin değerlendirmede bulunmuş olup, yukarıda eksik olarak bildirilen parçalar mezkur araç vasıflarını etkileyen unsurlardır.

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