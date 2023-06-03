T.C. BULANCAK İCRA DAİRESİ

2023/68 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 780.000,00 1 Taşıt 61BP754 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka Gri metalik renkli, Dizel Toyota Hılux,70970 KM'de,2GDC209705 Motor No'lu , MR0GB3DDX01005760 Şasi No'lu ...

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