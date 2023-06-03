T.C. BULANCAK İCRA DAİRESİ
2023/68 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|780.000,00
|1
|Taşıt
|61BP754 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka Gri metalik renkli, Dizel Toyota Hılux,70970 KM'de,2GDC209705 Motor No'lu , MR0GB3DDX01005760 Şasi No'lu ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 13:37