T.C. KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ

2022/503 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/503 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 720.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 38AGP358 Plakalı, 2021 Model, TOYOTA Marka , ZE1HE(EU,M) Tipli , 2ZRW873878 Motor No'lu, SB1K93BE60E274576 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Hybrid, Vites Tipi Otomatik, Rengi Kırmızı, Kontak anahtarı ve ruhsatın bulunmadığı, Kapılar kilitli, koltuk döşemeleri temiz, otomatik vites, radyo, yol bilgisayarı, sun- ruf mevcut, araç içerisi temiz ve yeni görünümlü, (camdan görüldüğü kadarıyla), Lastikler iyi durumda, Kaporta genelinde muhtelif küçük çizikler olsa da temiz, yeni ve bakımlı bir araç olduğu, Kontak anahtarı olmadığı için aracın çalıştırılamadığı, motor aksamı duyu ve göz kontrolünün yapılamadığı, Km değerinin okunamadığı, (varsa gizli kusurlarının görülemediği), Araç Kayseri Otopark- Yavuz Selim Mahallesi 417. Sokak No: 30/A Eski Telekom Deposu- Kocasinan /Kayseri adresinde olup Talipliler bu adreste görebilirler.

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