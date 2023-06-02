T.C.

HENDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi 725.000,00 1 Taşıt

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

54KB935 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka , E15EJ Tipli , 1ZRV461326 Motor No'lu , NMTBE3JE80R191703 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Kıymet takdirine konu 54 KB 935 Plaka Nolu 2017 model Toyata Corolla 1.6 Advance marka otomobilin 4 adet 16 inç çelik jant olduğu görülmüştür. Kasko Değerinin 579.694 TL olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bilirkişi tarafından yukarıdaki bilgiler ışığında 54 KB 935 Plaka nolu Toyota Corolla 1.6 Advance marka 2017 model otomobilin rayiç değerinin 725.000 TL ( Yedi yüz yirmi beş bin TL ) olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Detaylı bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Artırma Bilgileri