T.C.
BAFRA İCRA DAİRESİ
2022/158 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/158 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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1.050.000,00
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1
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Taşınır
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Bafra Dalaman Taksi Durağına Bağlı 55 T 4537 sayılı ticari plakası araçtan ayrı olarak satılacaktır. Taksi plakasının çevresinde düğün salonu, Alaçam - Yakakent Minibüs durağı, Yeni Hükümet Konağı ( inşaat halinde) ve Samsun-Sinop yolu bulunmaktadır. Ancak plakanın bulunduğu taksi durağında her hangi bir kurulu durak ve park yeri bulunmamaktadır. İhaleye katılım şartları satış ilanı ve şartnamede mevcuttur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 14:15
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:15
(İİK m.114/4)