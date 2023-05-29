T.C.
BAFRA İCRA DAİRESİ
2022/158 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/158 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.050.000,00

1

İcradan satılık 2014 model Volkswagen Polo 1.4 TDI İcradan satılık 2014 model Volkswagen Polo 1.4 TDI

Taşınır

Bafra Dalaman Taksi Durağına Bağlı 55 T 4537 sayılı ticari plakası araçtan ayrı olarak satılacaktır. Taksi plakasının çevresinde düğün salonu, Alaçam - Yakakent Minibüs durağı, Yeni Hükümet Konağı ( inşaat halinde) ve Samsun-Sinop yolu bulunmaktadır. Ancak plakanın bulunduğu taksi durağında her hangi bir kurulu durak ve park yeri bulunmamaktadır. İhaleye katılım şartları satış ilanı ve şartnamede mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 14:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 14:15

(İİK m.114/4)