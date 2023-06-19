T.C.AKHİSAR İCRA DAİRESİ

2022/1175 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 110.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 10ABB491 Plakalı , 2012 Model , TATA Marka , 61 Tipli , 100A20000167835 Motor No'lu , MAT611471CPL00 ...

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