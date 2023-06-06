T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.370.000

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 65AAZ790 Plakalı , 2021 Model , SKODA Marka , 3T Tipli , DPC590261 Motor No'lu , TMBAN6NP5M7045530 Şasi No'lu , Rengi Gri , 65AAZ790 Plakalı Skoda Super B marka otomobil. 3T SUPER B COMBİ 1.5 TCİ ACT 150 PRESTİGE Gri Benzinli Otomatik DSG 110 KW AA SEDAN 1498 cm3 17.267 km'de olup araç kullanımdadır. Tramer kaydında hasarsız olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir. Araç engelli aracı olup aracı alan kişi tescili alabilmek için 28.03.2023 tarihi itibariyle ÖTV matrahı üzerinden hesaplanan %45 ÖTV (70.074,00 TL) ve ÖTV üzerinden hesaplanan %18 KDV (12.613,32 TL) olmak üzere 82.687,32 TL vergi alıcıya aittir. Alıcı tescil tarihinde bu borcu Maliye tarafından hesaplanacak güncel tutar üzerinden yatırmak zorundadır.

Artırma Bilgileri