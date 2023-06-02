T.C. İZMİR 6. İCRA DAİRESİ

2021/7815 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/7815 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 150.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: Satışa Konu45YL072 Plakalı Aracın:

Plakası : 47 YL 072

Markası : SKODA

Modeli : 2000

Cinsi : OTOMOBİL

Tipi : OCTAVİA GLX 1.6

Rengi : MAVİ

Yakıt türü : BENZİN-LPG

Vites : MANUEL

Silindir Hacmi: 1695 cc

Şase No : TMBCK11U8Y2396600

Motor No : AKL850100

Özelliklerinde olduğu tespit edilmiştir.

2.OTOMOBİL ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE;

- Otomobilin anahtarı YOK ruhsatı YOK.

- Otomobilin anahtarı olmadığı için motorunun çalışıp çalışmadığı anlaşılamadı.

- Otomobilin anahtarı olmadığı için kilometresi okunamadı

- Otomobilin ön alt kısmından bakıldığında motorunun ve vites kutusunun üzerinde olduğu anlaşılıyor

-Otomobil uzun süre yeddiemin deposunda kaldığı için boyasının muhtelif yerlerinde güneş yanıkları mevcut

- Otomobilin lastiklerinin kullanım ömrü bitmiş

- Otomobilin üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu başkada bir hasarının olmadığı anlaşıldı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE YAPILAN İNCELEMEDE:

- Otomobilin içi incelendi; koltuklarında ve döşemesin de yanık yırtık deformasyon olmadığı görüldü.

3. 45 YL 072 Plakalı otomobilin hasar geçmişi incelenmiş; sorgulama sonunda aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarının olmadığı anlaşıldı.

4. 45 YL 072 Plakalı otomobil üzerinde yapılan inceleme sonucunda yukarıda yazılan eksikler tespit edilmiştir. Bu eksikler göz önünde bulundurularak yapılan fiyat araştırması sonucunda aracın fiyatının 150.000,00 (YÜZ ELLİ BİN TÜRK LİRASI ) olduğu tespit edildi.

ARACIN BULUNDUĞU YER: Ali İhsan Gedik Caddesi No:155 Güzelbahçe/İZMİR adresinde Metin Emmiyetli Yediemin Otoparkında

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