T.C. ERZURUM 2. İCRA DAİRESİ

2022/8037 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8037 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 630.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 25NB347 Plakalı , 2015 Model , SKODA Marka ,Tipi;Süperb Style 1.6 TDI CR 120, 3T Tipli , DCX100427 Motor No'lu , TMBAG6NP3G7012038 ŞasiNo'lu , Yakıt; Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu,267.929 kilometrede olduğu, multimedya sistemli olduğu,3 Adet kazaya karıştığı, toplamda 4.947,11-TL tramer hasar kaydı tespit edilmiştir.

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