T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/27 VESAYET SATIŞ TAŞINIRIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Kısıtlı adına olan aracın satışına ilişkin Mahkeme kararı üzerine aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 860.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 42FBE16 Plakalı, 2016 Model, SEAT Marka, 5F Tipli, CZE207790 Motor No'lu, VSSZZZ5FZGR117607 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Alınan bilirkişi raporuna göre satışa konu aracın; gözle görünür bir hasarının olmadığı, aracın yürür ve çalışır vaziyette olduğu, aracın keşif tarihi itibariyle 47155 km de olduğu rapor edilmiştir. Aracı fiilen incelemek isteyenler için hali hazırda Selim Sultan Mah Çancı cad. No:10 Karatay Konya adresinde bulunmaktadır.

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