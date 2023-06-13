T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2023/244 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/244 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.400.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06FB0745 Plakalı , 2006 Model , SCANIA Marka , 6265396 Motor No'lu , XLER4X20005131132 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , T.C Silivri İcra dairesinin 2023/244 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 23.03.2023 tarihinde Sancaktepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek cad. No:22 Silivri/İstanbul adresindeki GÜMÜŞYAKA KINALI adli yedd-i emin otoparkında bulunan 06 FP 0745 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2006 Model Beyaz renkli, SCANİA R420, manuel vitesli, 2 kişilik kamyon çekici olduğu, anahtarların görülmediği, kapıların açık olduğu, km?nin okunamadığı, araç çalıştırılıp şanzıman ve motor durumuna bakılamadığı, ruhsatın görülemediği, ön camın orijinal olmadığı dora glass marka olduğu, muhtelif yerlerinde ezikler, çizikler, göçükler, paslanmaların mevcut olduğu, ön tampon hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

MOTOR GÜCÜ : 400 BG

KULLANIM AMACI : TİCARİ

KOLTUK SAYISI : 2

SİGORTA BEDELİ : ESKİ MODEL OLMASI NEDENİYLE BEYANA GÖRE

ARACIN KM?Sİ : TESPİT EDİLEMEDİ.

GENEL GÖRÜNÜM : İYİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 23/03/2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 SAYILI , HACZE KONU OLAN EKSİK PARÇALI ARAÇLAR KONULU YAZISI SÖZ KONUSU EKSİK PARÇALARININ YASAL YOLDAN TEMİN EDİLMESİ VE BUNLARIN BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL VE MUAYENE İŞLEMİNİN YAPILACAĞI AKSİ HALİDE İLGİLİ HAKKINDA GEREĞİNİN TAKDİR VE İFASI İÇİN CUMHİREYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUN BULUNULACAĞI İHTAR OLUNUR.

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