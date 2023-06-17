T.C.SİVEREK İCRA DAİRESİ

2022/820 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/820 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 710.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34 SA5930 Plakalı , RENAULT Marka , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kahverengi , 34SA5930 2016 Model , R9ME409C023724 Motor No'lu , VF1RFD00755212478 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Kahverengi , Bilirkişi tarafından verilen rapora göre; araç otomatik vitesli olup araçta muhtelif çizikler mevcut. Aracın lastikleri kötü durumdadır. Araç iç döşemeleri temiz durumda olup yanık, yırtık ve deforme görülmemektedir. Sol arka kapıda küçük boyalar mevcut. Araç Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi kayıtlarında 1 adet kazaya karışmış olup 2566 TL hasar kaydı bulunmaktadır. Yediemin beyanına istinaden aracın anahtarı olup ruhsatı yoktur. Araç çalışmadığı için kilometre bilinmemektedir. Tarafımdan yapılan tüm kontroller görsel olarak yapılmıştır.KZ1 : 27/08/2017 ÇARPMA : 2566 TL 34.SA.5930 PlakalıVF1RFD00755212478şase numaralı aracın(otomobil) güncel-değerinin-ortalama-olarak710.000.00-TL(YediyüzonbinTürklirası)'dır.

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