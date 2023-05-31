T.C.MERSİN8. İCRA DAİRESİ

2022/303 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/303 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Aracın bulunduğu Adres : Korukent Mahallesi96065 Sokak No: 6 Ata Yediemin Otoparkı Toroslarlar Mersin

Muhammen Kıymeti: 540.000,00

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06BAK337 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , MEGANE RFB Tipli , K9KG657R037104 Motor No'lu , VF1RFB00059548941 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Otomobil Aracın üzerinde yapılan detaylı kontrollerde anahtarının olduğu ancak araç tescil belgesinin olmadığı,kaportasında muhtelif çizikler olduğu, motorunda yağ ve yakıt kaçakları olduğu, aracın göstergesinden 124960 km yazılı olduğu (beyinden sorgulama yapılamamıştır, alıcı/istekli tarafından yaptırılması tavsiye olunur), aracın dizel yakıtlı olduğu, otomatik vitesli olduğu, lastiğinin 3220 üretim tarihli olduğu, sürücü kapısı camına ait krikonun arızalı olduğu, arka tamponda, sol arka kapıda ve sol arka çamurlukta rötuş olduğu, arka bagaj kapağı ve özellikle motor kaputunda taş izleri ve boya atmaları olduğu, ön tamponda sağ ve sol kısımlarında sürtme izleri olduğu, koltuk döşemelerinin temiz durumda olduğu, stepnesinin olduğu ancak kriko yangın tüpü ve taban pandizotunun olmadığı tespit edilmiştir. Aracın boyalı parçası olup olmadığı boya cihazıyla kontrol edilmiştir. Boya işlemi olan parça tespit edilememiştir. (Bu rapordaki tespitler genel bilgi amaçlı olup ekspertiz raporu değildir, alıcı/istekli tarafından araç başında detaylı boya ve değişen kontrolü yapılması gerekmektedir.) KDV %1

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