T.C. MANİSA 2. İCRA DAİRESİ

2022/305 TLMT.

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti: 350.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 45UE514 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , K9KN837D206947 Motor No'lu , VF1LZLF0E53352048 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 110HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , 45 UE 514 Plakalı aracın bilirkişi raporundaki bilgiler aşağıdaki gibidir.

Sayılı Renault Fluence marka araç 2015 model VF1LZLF0E53352048 Şasi Numaralı K9KN837D206947 motor numaralı( Araç takyidat bilgisinden) dizel yakıtlı 1461 cm3 silindir hacimli otomatik vitesli otomobil ruhsatlı beyaz renkli olduğu görülmekle aracın anahtarı ve ruhsatı vardır. Aracın kilometresi 341.633 olduğu görülmüştür. Araç şasi numarasının trafik araç özet bilgisinde yer alan şasi numarasıyla aynıdır. Motor numarası aracın altında olduğundan tespit edilememiştir. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcut sağ arka çamurlukta göçük, sağ dikiz ayna kapağı kırık, sol arka çamurluk ve kapıda sol göçük, sol arka tekerlek jant kapağı sökük, koltuk ve döşemeler yıpranmış, sol arka tekerlek inik veya patlak, genel olarak tekerleklerin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Aracın çalışır durumda olmadığı bu sebeple elektronik aksamı ve yürüyen aksamın durumları tespit edilememiştir. Araç şasi numarası ile 15/12/2022 tarihinde yapılan hasar sorgulamasında herhangi bir hasar kaydına rastlanılmamıştır. Yukarıda özellikleri yazılı araç bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. Araç K.E.S.S Belediye Otoparkında olduğu görülmekle ilgililerin otoparka müracaatı ile araç otopark yetkilileri tarafından kendilerine gösterilecektir.

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