T.C. KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ

2023/274 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/274 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 790.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 38EY781 Plakalı , 2022 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , H5HE490D307880 Motor No'lu , VF1RFB00169838834 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , Kontak anahtarı ve ruhsatın bulunmadığı , Kapılar kilitli , koltuk döşemeleri temiz ,otomatik vites , radyo , yol bilgisayarı mevcut,camlar renkli,araç içerisi iyi görünümlü, ( camdan görülebildiği kadarıyla ) , Lastikler iyi durumda, Kaporta genelinde küçük çizikler olsa da temiz ve yeni görünümlü bir araç olduğu ,Kontak anahtarı olmadığı için aracın çalıştırılamadığı , motor aksamı duyu ve göz kontrolünün yapılamadığı , KM değerinin okunamadığı , (varsa gizli kusurlarının görülemediği ), Araç Kayseri Yedieminlik Otoparkı- Yavuz Selim Mahallesi 417. Sokak No: 30/A- (Eski Telekom Deposu)- Kocasinan/ Kayseri adresinde olup talipliler bu adreste görebilirler.

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