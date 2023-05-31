Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34RS5916 Plakalı , 2017 Model , LAND ROVER Marka , RANGE-ROVER - VELAR OTOMOBİL - AC Steyşın Tipli , SALYA2BN5JA718359 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın; Otomatik şanzıman, çelikjantlar, müzik çalar sistemi, star stop ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 25 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın muhtelif parçalarının göçük ve çizik olduğu, bunların bilirkişi raporunda detaylandırıldığı, aracın hususi ve yolcu nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Aracın ruhsatı yoktur. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:21