T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2023/2 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 4.500.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34EHF588 Plakalı , 2021 Model , PORSCHE Marka , MACAN 2.0 Tipli , 057326 Motor No'lu , WP1ZZZ95ZMLB0 ...

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