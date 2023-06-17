T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ

2023/2 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

İcradan satılık 2017 model Toyota İcradan satılık 2017 model Toyota

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 4.500.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34EHF588 Plakalı , 2021 Model , PORSCHE Marka , MACAN 2.0 Tipli , 057326 Motor No'lu , WP1ZZZ95ZMLB0 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma   Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:59
--------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 13:59
-------------------------------------------- 
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 13:59
Kaynak: İLANGOVTR