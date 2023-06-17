T.C. İSTANBUL 1. İFLAS DAİRESİ
2023/2 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti: 4.500.000 TL.
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34EHF588 Plakalı , 2021 Model , PORSCHE Marka , MACAN 2.0 Tipli , 057326 Motor No'lu , WP1ZZZ95ZMLB0 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 13:59