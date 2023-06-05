T.C. ÇARDAK İCRA DAİRESİ

2022/127 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/127 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 115.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 20ABC675 Plakalı , 2004 Model , PEUGEOT Marka , PARTNER COMBİ VAN 190 C1.9D Tipli , 10DXFY6003420 Mo ...

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