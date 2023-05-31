T.C.

ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/4181 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE/İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4181 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 500.000,00 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 07ADF335 Plakalı , 2022 Model , PEUGEOT Marka , 10Q4EU0053719 Motor No'lu , VR3EFYHT2NJ583704 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Araç PEUGEOT marka 2022 model PARTNER VAN UZUN COMFORT 1.5 BLUEHDI 100 tipi KAMYONET-BB Van cinsi, 1499 cm³ silindir hacmi DİZEL yakıtlı,beyaz renklidir. Koltuk sayısı 3tür. SBGM göre aracın geçmiş hasarı bulunmamıştır. Anahtar ve ruhsatı yoktur .Araç iyi görünümlüdür. Motor ve donanımları bakım gerektirir. Aküsü bitik olduğundan göstergesi okunamamıştır. Araç manuel vitesli ve klimalıdır. Kabin iç donanımları üzerindedir . Boyasında muhtelif ince çizikler vardır . İç döşeme ve koltukları kullanıma bağlı az yıpranmıştır. Lastikleri iyi durumda, stepnesi vardır.Aküsü bitiktir. Bu bilgiler 21/03/2023 tarihli bilirkişi raporundan alınmıştır. Satışa konu araç Tunahan Yediemin Otoparkındadır.(Tarım Mah. 1613 Sok. No: 68 Muratpaşa/ANTALYA)

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