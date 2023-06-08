T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/2321 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2321 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.140.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34BHL028 Plakalı , 2018 Model , PEUGEOT Marka , 5008 - GT LİNE Tipli , VF3MCBHZWJL012375 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri ,Aracın; Otomatik şanzıman, çelik antlar, müzik çalar sistemi ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 25 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın çalışır ve yürür durumda olduğu, aracın muhtelif parçalarının çizik olduğu, bunların bilirkişi raporunda detaylandırıldığı, aracın hususi ve yolcu nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı mevcut olup, ruhsatı yoktur.

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