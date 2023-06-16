T.C. KONYA 4. İCRA DAİRESİ

2022/2854 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2854 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 460.000

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06EU8458 Plakalı, 2010 Model, OPEL Marka, A-H Tipli, Z16XER20PL6283 Motor No'lu, W0L0AHL48A2104571 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Motor Gücü 115HP, Motor Hacmi 1598cm3, Rengi Gri, Fevzi Çakmak mah. Gülistan Cad. No:15 Karatay/KONYA adresinde Konyapark yediemin otoparkında bulunan satışa konu 06 EU 8458 plakalı OPEL marka, ASTRA 1.6Tipi, 2010 model, Benzin-Lpg'li, Manuel Hususi Otomobilin 10/03/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; "Trafik Tescil Belgesinin (Ruhsat) bulunmadığı, kontak anahtarının bulunduğu, yaptığımız gözlemlerimiz sonucu araç üzerinde orijinal olarak bulunması gereken iç ve dış donanımlarının yerinde olduğu ve donanımlarında herhangi bir eksikliğin bulunmadığı, Aracın kilometre saatinden 173.675 Km yol kat ettiğinin görüldüğü, araçta (Çelik janta) takılı olan 205/55R16 lastiklerin %50-60 aralığında kullanabilirlik seviyesinin olduğu, Otomobilin kaporta ve boya kısmında önemli bir kusurunun olmadığı,

Otomobilin modeli ve mevcut görünümü göz önüne alındığında genel durumda normal kullanıldığının anlaşıldığı, Aracın şasi ve motor seri numaralarının trafik kayıtlarına uygun olduğunun tespitinin yapıldığı, Otomobilin tarafımızca çalıştırıldığı, her şeyin normal ve yürür konumda olduğu," görülmüştür. Araç takyidatı üzerinde Konya 2.Aile Mahkemesi 2020/236 esas sayılı dosyasının ihtiyati tedbir şerhi vardır. Satış KDV oranı %1´dir.

Artırma Bilgileri