T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/195 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/195 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.24/05/2023

Muhammen Kıymeti: 860.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34BSP973 Plakalı, 2018 Model , OPEL Marka, Z Tipli, 10JBHY3177373BH01 MotorNo'lu W0VZCBHZ9JS298881 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Motor Gücü 88HP, Motor Hacmi 1560cm3, Rengi Gri, deri kaplamalı iç döşemeler temiz ve hasarsız, az km yapmış, az kullanılmış otomatik vites SUV tipte, kaporta aksamları ve boyası fabrika çıkışlı ve hasarsız, tüm aksamları kusursuz. 65.250 Km. de olduğu, Hususi Engelli aracı olması nedeniyle 17/04/2023 tarihi itibarıyla 50.398,90 TL. ÖTV. ile 9.071,80 TL. KDV. borcu olduğu, borcun satış bedelinden karşıllanacağı, araç Kocasinan Merkez Mah. Karadut sokak No: 3 Bahçelievler adresinde ki apartman önünde bulunmaktadır.

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