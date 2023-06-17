T.C. ALİAĞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 VESAYET SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 763.500 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 35NKH01 Plakalı , 2015 Model , NISSAN Marka , J11 Tipli , K9KA636D543644 Motor No'lu , SJNFAAJ11U1314073 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Motor Gücü 81HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz ,11/04/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; çalışır durumda okunan km.si 108.860 olduğu, kaporta aksamında görülen her hangi bir hasarın bulunmadığı tespit edilmiştir.