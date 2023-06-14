T.C.BURSA3. İCRA DAİRESİ

2023/1741 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1741 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 626.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 16JOV09 Plakalı , 2017 Model , MITSUBISHI Marka , L200 PİCK UP Tipli , 4N15UBR8059 Motor No'lu , MMC ...

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