T.C.BURSA3. İCRA DAİRESİ
2023/1741 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1741 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 626.000 TL.

Resmi Gazete'de Bugün! 14 Haziran 2023 Resmi Gazete Resmi Gazete'de Bugün! 14 Haziran 2023 Resmi Gazete

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 16JOV09 Plakalı , 2017 Model , MITSUBISHI Marka , L200 PİCK UP Tipli , 4N15UBR8059 Motor No'lu , MMC ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma   Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:08