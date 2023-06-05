Örnek No:54*

T.C.BURSA10. İCRA DAİRESİ

2015/12060 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/12060 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 950.000,00 1 Taşıt 16bn801 Plakalı , 2011 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 64286841118450 Motor No'lu , WDD2211831A404420 şase nolu

TİP:S 350 BLUETEC , MODEL : 2011, RENK : SİYAH , VİTES : OTOMATİK,YAKIT CİNSİ :DİZEL KULLANIM AMACI : HUSUSİ- Yolcu Nakli, KİLOMETRE :OKUNAMADI, TESCİL TARİHİ : 10.07.2012 ,ARAÇ TARİFE GRUBU :OTOMOBİL, KOLTUK SAYI:5 KişiYAPILAN ÇALIŞMALAR İş bu rapor 16 BN 801 plakalı aracın 07.03.2023 günü

itibariyle mevcut haliyle değerinin (Ekspertiz Değeri), eski hasarlarının, varsa mevcut hasarlarının ve

hasarların onarım maliyetlerinin belirlenmesi kapsamında aracın bulunduğu Hisar Otopark, Nilüfer /

BURSA adresinde incelemesi yapılmıştır.

TESPİT EDİLEN YENİ HASARLAR : 16 BN 801 plakalı araç üzerinde yapılan incelemede,

aşağıda liste halinde verilen parçaların hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bir kısım parçalar da

araç üzerinde mevcut değildir. Bu parçaların durumu ve işlemi listede; bakım ve montaj için gerekli

işçilik bedelleri ile toplam tutar liste sonunda verilmiştir.

SONUÇ VE KANAAT : Yukarıda dabelirtildiği üzere listelenen parçalar

hasarlanmış, bir kısmı da araç üzerinde mevcut değildir. Aracın kontak anahtarı ve ruhsatı mevcut değildir. Tescil plaka numarası ile şasi numarası uyumludur. Liste sonunda verilen işlem tutarı orijinal

İkinci el parça fiyatıve özel servis işçilik ücretleri üzerinden yaklaşık değerdir. Bu tutar onarımcı servisin

sınıfına ve kullanılacak parçanın niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Detaylı ve teknik

inceleme aracın onarım ve montajı aşamasında ancak diagnostik testlerle ve uygun fiziki ortamda

yapılabileceğinden işbu raporda belirtilen tespitler, aracın bulunduğu fiziki ortamda ve gözlemler

sonucunda elde edilmiştir. Bu nedenle aracın onarımı ve montajı aşamasında listede belirtilen ana

parçalar dışında ek ana ve yardımcı parçalar da hasarlı ve/veya eksik çıkabilir. Bu da aracın değerini

etkileyebilir. İş bu ekspertiz raporu aracın bulunduğu fiziki şartların elverdiği ölçüde, yapılan

gözlemler sonucunda hazırlanmıştır.Listelenen bu parçaların araç üzerinde olmaması nedeniyle aracın, mevcut hali ile Motorlu Kara Taşıtı özelliğini kaybettiği ve bu şekilde trafiğe çıkamayacağı kanaati edinilmiş olup, Trafik Tescil kaydının silinmesi gerekmektedir. Aracın eksik parçalarının ihale alıcısı tarafından yasal yolla temini ve faturalandırılması, bu parçaların araç üzerine montajı, uygunluk kontrollerinin yapılıp herhangi bir teknik ve yasal engelin tespitedilmemesi durumunda (aracın çalışır ve yürür hale getirilmesi) tescil işleminin tekrar yapılabileceği kanaatine varılmıştır yapılan piyasa araştırması neticesinde, piyasadaki tam ve hasarsız araçların rayiçlerinin 1.550.000 TL ile 1.800.000 TL aralığında ve teknik ortalama baz alındığında piyasa değerinin 1.700.000 TL olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırma, inceleme, tetkik ve tespitler neticesi, aracın mevcut durumu itibarı ile değerinin (Ekspertiz Değeri) 950.000TL olduğu tespit edilmiştir. İhaleden sonra tescil kuruluşlarına yazılacak olan tescil yazısındada, aracın eksik bulunan parçalarının bildirilerek, söz konusu eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işlemi yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususu iş bu ilan ile ihaleye katılacaklara açıkça hatırlatılır ,İHTAR OLUNUR.

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