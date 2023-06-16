T.C. KAYSERİ BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/4147 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4147 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 800.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 38PP001 Plakalı , 2012 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E 350 CDİ 4 matic Tipli ,64285841186236 Motor No'lu , WDD2120931A510022 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın dört kapısının, ön kaputunun ve arka bagaj kapağının komple olmadığı, ön koltuklarının komple ve arka koltuklarının alt kısımlarının olmadığı, bagaj alt ve yan döşemelerinin olmadığı, ön tamponunun, ön ızgarasının, farlarının, ön sinyallerinin, arka stop/sinyallerinin olmadığı, ön göğsünün komple olmadığı, panellerin, direksiyonun, vites ve konsolunun, el freni ve konsolunun, radyo/teypinin, havalandırma/klima konsolunun, gösterge konsolunun, torpido gözünün, ön hava yastıklarının, alt plastik panellerin ve kapaklarla birlikte komple olmadığı tespit edilmiştir. Aracın aküsünün olmadığı, trafik plakalarının sökük olup araç içinde olduğu, sağ ön çamurlukta hafif ezikli çizik olduğu, boyasında muhtelif çizikler olduğu, kaportasında muhtelif küçük ezikler ve küçük çizikler olduğu tespit edilmiştir. Aracın kontak anahtarının ve ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Aracın motor numarası görülememiştir. Aracın motorunda ve görülemeyen kısımlarında başka bir eksik veya hasar olup olmadığı bilinmemektedir. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/03/2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı yazısı gereğince; tescil aşamasında tescil kuruluşlarına yazılacak tescil yazısında, aracın eksik bulunan parçaları bildirilecek, söz konusu eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenmediği takdirde tescil işleminin yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği bildirilecektir. Araç: Gülşen Yedieminlik Otoparkı Şeker Mahallesi Kümeevler mevkii Kaşıkla restorant arkası Kocasinan KAYSERİ adresinde bulunmaktadır.

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