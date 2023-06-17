T.C.İSTANBUL ANADOLU19. İCRA DAİRESİ

2022/382 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/382 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeri: 500.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34GRG43 Plakalı , 2011 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 27182030250188 Motor No'lu , WDD2040491A552754 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Araç Şasi No: WDD2040491A552754

2011 / MERCEDES BENZ,Sedan - C 180 CGI tipi otomobilHususi amaçlı yolcu nakli, siyah renk, 1796 cmcm3, km. bilinmiyor, otomatik, benzinli,Ön Plaka mevcut, Arka Plaka Bulunmamaktadır.Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu : Park 53 Yediemin Otoparkında bulunmaktadir. Yenişehir Mah.Ali Rıza Bey Cad. No:11 Pendik/İstanbul adresinde ruhsat yok, anahtar mevcut, Araç LastikDeğişimi gerekmektedir.

Aracın Hasar Durumu ; a.Aracın ön camının kırık olduğu, b.Aracın ön tamponunda çizik ve göçüklerin bulunduğu, c.Aracın arka tamponunun hasarlı olduğu, d.Aracın tüm parçalarındaaracın kullanıma bağlı olarak muhtelif parçalarının çizik vegö- çükler ile boya atmaları veoyulmaların olduğu,b.Aracın lastiklerinin kullanıma elverişli olmadığı ve değişmesi gerektiği, c.Araç içi malzemelerde kullanımdan kaynaklı aşınma ve soyulmaların bulunduğu tespit edil- miştir.

Araç Eksik/Sökülmüş parça var mı? ;Aracın, göz ile sağlanankontrollünde; Ön Izgaranın,Arka her iki lambanın,Ön Panelin tamamının,Ön Klima Havalandırma Çıkışı Rüzgar Izgarasının , Kolçak kısmındaki eşya koyma bölümü kapağı ile aracın motorunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Araç hasar onarım ve eksik parça bedeli; Araçta düzeltmeyapılacak lacak ve boyanacak olan çizik ve göçükler ile kesik parçaların mevcut olduğu göz önüne alındığında; aracın piyasa rayiç değerinde bir değer kaybı yaşanacaktır. Değer kaybı hesap- lamasında kullanılacak parametreler; aracın rayiç değeri, kilometresi ve değişen parçalardır. :Aracın anahtarının bulunmaması sebebiyle kilometresi tespit edilememiş, her yıl 15.000, km'de bakım yapıldığı dikkate alındığında, bu km üzerinden 12 yıl boyunca kullanıldığından bahisle aracın km si ortalama 180.000,00 km olarak belirlenmiş ve bu km üzerinden hesap lama yapılmıştır. SATIŞA KONU OLAN ARACIN YUKARIDA BELİRTİLEN PARÇALARININ OLMAMASINDAN DOLAYI İLGİLİLERİN MAĞDURİYETİNE VE HAK KAYBINA YOL AÇILMAMASI BAKIMINDAN ADALET BAKANLIĞININ HACZE KONU OLAN EKSİK PARÇALI ARAÇLAR KONULU 82084579/1722/10471 SAYILI 23/03/2015 TARİHLİ YAZILARINDA BELİRTİLEN HUSUSLAR DİKKATE ALINMAK SURETİYLE (EKSİK PARÇALARIN FATURALARININ İBRAZI İLE BİRLİKTE) TESCİL İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI İLGİLİLERE İHTAREN ilan olunur.

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