T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/28 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.750.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34EHR433 Plakalı , 2021 Model , MERCEDES-BENZ Marka , VİTO BASE 3280FL 114CDİ Tipli , W1V44760513857462 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Aracın kaporta ve boya aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın iç aksamında yapılan incelemede gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın VİP Dizayn olduğu, torpido ve döşemelerde bir sorun gözükmediği, aracın 24.211 Km. Olduğu, aracın tramer hasar kayıtlarına göre hasar kaydının olmadığı, araç lastiklerinin ortalama % 70 oranında diş kalınlığına sahip olup karayolları standartlarında olduğu görülmüş ve tespit edilmiştir, aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.

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