T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/3650 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3650 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.500.000. TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34ETB538 Plakalı , 2007 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 54294800459827 Motor No'lu , NMB63201213242228 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 34ETB538 plaka sayılı, mercedes benz marka, ticari adı TRAVEGO 17 SHD olan, 2007 model, beyaz renkli,otobüsün anahtarının olmadığı tespit edilmiştir. Koltuk sayısı 56'dır.Aracın genel bütünlüğünü koruduğu, lastiklerinin ve kaportasının iyi durumda olduğu görülmüştür. Aracın arka motor kapağında kırık olduğu tespit edilmiştir. Otobüsün kaporta bölgesinde aşınma

görülmemiş ve dış aynaların, camlarının hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Aracın iç kısmında koltuklarının ve diğer aksamlarının tam olduğu görülmüş ve yıpranmamış oldukları tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri