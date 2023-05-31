2023/6 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.700.000,00

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34BNM460 Plakalı, Mercedes Benz marka, C 200 4MATİC FL AMG tipli, 2018 Model, WDD2050781F785992 şase numaralı, Beyaz renkli benzin yakıtlı otomatik vitesli araçtır. Aracın 166.985km yol katetmiş olduğu, cam ve aynalarının sağlam , tüm lastiklerinin iyi durumda olduğu ( %80) , lastik tamir kitinin bulunduğu, orijinal radyo teybinin , anahtarlarının bulunduğu ve ruhsatının bulunmadığı görülmüştür. Aracın çalışır durumda olduğu ve plakalarının bagaj içerisinde bulunduğu görülmüş olup, araç üzerindeki kilitli yerlerde eksik bir parça olup olmadığı tespit edilememiştir. 2023 yılı mart ayı kasko değer listesinde dava konusu aracın kasko değerinin 1.613.678,00TL olduğu bilgisi alınmıştır. Mevcut halinde aracın ana parçalarının tam olduğu, ancak el ve göz ile yapılan kontrollerde görülemeyen kısımlara ait tespitin yapılamamış olduğu , araç üzerinde sigorta hasar sorgulama bilgisi verilerikapsamına girmemiş bir hasar onarımının olup olmadığının bilirkişi tarafından belirlenemediği, sigorta bilgi ve gözetim merkezi veri tabanında kayıtlı bilgilerine göre 1 adet ( KZ-1 14.12.2019 ERP-ÇARPMA 16.077,00TL) kazaya karıştığı bilgisine ulaşılmıştır. Aracın değeri KDV hariç 1.700.000,00TL olarak tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri