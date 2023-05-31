T.C. İZMİR 13. İCRA DAİRESİ

2021/800 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/800 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.900.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: İhaleye konu araç 35AFF130 plakalı araç; 2016 model, Mercedes-Benz 212 tipli siyah renk otomobil cinsidir.Aracın kilometresi 124.170 olarak okunmuştur. Motor Numarası 65492080026904, Şasi Numarası WDD2130041A053124'dir.Silindir hacmi 1959 CC, yakıt cinsi Dizel, şanzıman durumu otomatik vitestir.Lastiklerin durumunun iyi olduğu tespit edilmiş, ancak aküsü çok az kaldığından dolayı çalıştırılamamıştır. Anahtarı ve ruhsatı vardır. Motoru vardır.Bahse konu araç açık alanda muhafaza edildiğinden dolayı atmosfer şartlarına maruz kalmıştır.Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi(5664sms hattı) verilerine göre bir adet kaza kaydı bulunmaktadır.İhaleye katılmak isteyenlerin, aracın muhafaza altında bulunduğu ''6125/1 sokak no:17 Işıkkent / İzmir- Egeline Yediemin Deposu ''adresinde ihaleden önce görebileceklere ihtar olunur.

Artırma Bilgileri