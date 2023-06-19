T.C. KARS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/1 TEREKE SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti: 2.200.000 TL.
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 76av919 Plakalı , 2009 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 632.012 Tipli , 54294800627309 Motor No'lu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 10:28
--------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:28
--------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:28