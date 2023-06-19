T.C. KARS

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/1 TEREKE SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 2.200.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 76av919 Plakalı , 2009 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 632.012 Tipli , 54294800627309 Motor No'lu

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