T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2021/5127 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/5127 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 950.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34JF0645 Plakalı , 2012 Model , MERCEDES-BENZ Marka , Mercedes-Benz ML350 Tipli , 64282641168891 Motor No'lu , WDC1660241A003010 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Otomobil (Otopark yetkilisi tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, anahtarlarının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü.)

Artırma Bilgileri