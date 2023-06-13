T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2023/1414 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1414 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.000.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 35 DT S01 Plakalı, 2009 Model, MERCEDES-BENZ Marka, GL 320 CDI 4 MATİC Tipli Dizel,Otomatik,Siyah, Araç iç kısmından tavana doğru gelen kurşun sebebiyle tavan sacı dışa doğru bombe yaptığı fakat tavan sacında delik olmadığı tespit edildi. Tavan hariç kaporta-boya genel olarak iyi durumda olduğu ve muhtelif boyalı parçaların olabileceği tespit edildi. Anahtar yok, motorun çalışma durumu bilinmiyor. Göz ile yapılan muayenede temel motor elemanlarının yerinde olduğu tespit edildi.3 kapı açık, bagaj kapağı ve sol arka kapı kilitli. Motor kaputu açılabiliyor. Aynalar sağlamdır. Farlar sağlamdır. Camlar sağlamdır. Göğüslük, direksiyon ve muhtelif iç plastik aksam iyi durumdadır. Multimedia teyp ve gösterge paneli kontrol edilemet durumdadır fakat anahtar olmadığı için 5 koltuk orijinal ve iyi durumda fakat ön koltuklarda yoğun kan lekeleri mevcut. Taban döşemesi iyi durumdadır. Tavan döşemesinde kurşun deliği mevcut. Sol ön kapı içinde yoğun kan lekesi mevcut.

Artırma Bilgileri