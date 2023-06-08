T.C. BALIKESİR

4. İCRA DAİRESİ

2022/5363 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5363 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 300.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıflar: 10AAV529 Plakalı , 2017 Model , KIA Marka , D4CBH355478 Motor No'lu , KNCSJX76AH7208358 Şasi No'lu , ...

Artırma Bilgileri