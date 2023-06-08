2002 model Renault Megane marka araç icradan satılıktır 2002 model Renault Megane marka araç icradan satılıktır

T.C. BALIKESİR
4. İCRA DAİRESİ
2022/5363 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5363 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 300.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıflar: 10AAV529 Plakalı , 2017 Model , KIA Marka , D4CBH355478 Motor No'lu , KNCSJX76AH7208358 Şasi No'lu , ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma   Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 10:10  
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 10:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:10
Kaynak: İLANGOVTR