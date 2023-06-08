T.C. BALIKESİR
4. İCRA DAİRESİ
2022/5363 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5363 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti: 300.000 TL.
Mahiyeti ve Önemli Vasıflar: 10AAV529 Plakalı , 2017 Model , KIA Marka , D4CBH355478 Motor No'lu , KNCSJX76AH7208358 Şasi No'lu , ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:10