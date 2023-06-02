T.C. İSTANBUL ANADOLUBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2022/16463 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16463 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 845.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34CPS754 Plakalı , 2015 Model, JEEP Marka , Cherokee - AC steyşın Tipli , 1C4PJMDY1FW724692 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri ,Aracın; Otomatik şanzıman, çelikjantlar, müzik çalar sistemi ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin % 50 oranında aşınmış olduğu, araç doğrulamasının araç şasi numarası ve plakası ile sağlandığı, aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı,aracın hususi ve yolcu nakli için kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Aracın ruhsatı yoktur.

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