T.C.

SAPANCA

İCRA DAİRESİ

2023/55 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/55 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 400.000,00 1 Taşıt 34hu0596 Plakalı , 2011 Model , ISUZU Marka , 874867 Motor No'lu , NNANRR75H02001338 Şasi No'lu , Re ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:19

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 220.000,00 1 Taşıt 34zz0675 Plakalı , 2008 Model , Dorse Marka , Y3M97583080002924 Şasi No'lu , Rengi Mavi ,34 ZZ ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:49

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 175.000,00 1 Taşıt 54zs997 Plakalı , 2005 Model , HYUNDAI Marka , D3EA5607826 Motor No'lu , NLHCG41WP5Z087474 Şasi No'l ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 11:19

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 1 Taşıt 34ac0198 Plakalı , 2010 Model , FORD Marka , AU76483 Motor No'lu , NM0L83TEDFAU76483 Şasi No'lu , Re ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 11:49

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 330.000,00 1 Taşıt 34hu5884 Plakalı , 2012 Model , KRONE Marka , WKESD000000512838 Şasi No'lu , Rengi Gri , 34 HU 5884 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 12:19

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 650.000,00 1 Taşıt 34fh4417 Plakalı , 2009 Model , BMC Marka , B2351050739450 Motor No'lu , NMC625DHTLK100234 Şasi No'l ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:33

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 100.000,00 1 Taşıt 54sg936 Plakalı , 1999 Model , ISUZU Marka , AIOS17104 Motor No'lu , NNAMDA1LLX1003757 Şasi No'lu , ...

Artırma Bilgileri